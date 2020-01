Palmas e Magnini: «L'anno è iniziato col piede giusto»

ROMA - Giorgia Palmas, che il 25 dicembre scorso ha accettato di sposare il compagno Filippo Magnini, ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a dire 'sì' alla fatidica domanda che le ha posto l'ex nuotatore proprio il giorno di Natale. «Il 2020 sarà il nostro anno: ci sposiamo. Siamo partiti fin da subito con il piede giusto», ha confidato l'ex velina durante un'intervista rilasciata al settimanale "Chi".

La 37enne ha poi rivelato di aver capito che Filippo sarebbe stato l'uomo giusto per lei quando lo ha visto in compagnia della figlia Sofia, nata undici anni fa dalla relazione con l'ex calciatore Davide Bombardini. «Il momento in cui mi sono lasciata andare e mi sono innamorata è stato quando ho visto Filippo con mia figlia Sofia: ho realizzato qualcosa che succedeva nei miei sogni, lui e la mia bimba si piacevano in maniera spontanea», ha aggiunto.

Anche Magnini ha affidato al magazine diretto da Alfonso Signorini alcune riflessioni sugli ultimi 12 mesi: «Il 2019 è stato un anno carico». «Grazie a Giorgia e a Sofia ho vissuto l'anno più bello proprio nell'anno più difficile. Ora non vedo l'ora di togliere il difficile e vivere solo la parte positiva», ha poi continuato. Lo scorso 25 dicembre sono stati gli stessi Giorgia e Filippo a rendere pubblica la decisione di convolare a nozze. «Sì. Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire, sono la persona più felice del mondo», ha fatto sapere l'ex velina pubblicando sul social alcune immagini che la ritraggono subito dopo aver accettato la proposta della sua dolce metà.