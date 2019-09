Emma Marrone ai fan: «Mi fermo per un problema di salute»

ROMA - Emma Marrona ha annunciato su Instagram che non sarà presente a Malta per il concerto di Radio Italia. «Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute - ha scritto -. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili».

La cantante non fa riferimento a quali siano i problemi di salute che deve affrontare, ma scrive «adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi». La mente dei fan è quindi andata subito al tumore che la Marrone ha dovuto affrontare in passato, ma lei ha preferito per il momento non precisare nulla.

Sono tanti nel frattempo i messaggi arrivati dai suoi colleghi nei commenti, da Laura Pausini a Giorgia, Paola Turci, Nek e Giusy Ferreri..Anche Radio Italia le ha fatto gli auguri, rassicurandola sul fatto che «ci saranno nuove occasioni».

Solo qualche giorno fa Emma aveva presentato il nuovo singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.