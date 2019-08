Orlando Bloom parla della sua vita sessuale: «Sono molto fortunato»

LOS ANGELES - Orlando Bloom si sente fortunato ad avere una buona vita sessuale.

L'attore, che presto sposerà la compagna Katy Perry, ritiene che i momenti di intimità con il proprio partner siano una parte importante della propria vita perché si tratta di un modo molto forte di entrare in connessione. Ha spiegato: «Direi che il sesso è una parte importante della vita perché è un modo per entrare in connessione con l'altro, è un modo per mostrare intimità. E l'intimità è una parte della vita incredibilmente importante perché se puoi entrare in intimità con qualcuno, sei fortunato, giusto?».

Dopo che la star 42enne ha proposto alla Perry di sposarlo, le cose per loro non potrebbero andare meglio. «Va tutto alla grande tra noi. Preparare il matrimonio richiede molto lavoro, ma stiamo costruendo un castello dove andare a vivere, in senso metaforico», ha aggiunto Bloom.

Sia Orlando che Katy, che entrambi hanno alle spalle due matrimoni falliti, rispettivamente con Miranda Kerr e Russell Brand, sanno benissimo che le cose non sono sempre perfette. «Siamo entrambi abbastanza grandi e abbastanza saggi da capire che ogni relazione affronta momenti difficili», ha concluso.