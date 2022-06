Dalle pianure del Saskatchewan al lungolago di Ascona, i fuoriclasse The Death South

ASCONA - The Dead South, un gruppo canadese che fa un bluegrass di grandissima qualità ed energia, assolutamente irresistibile dal vivo suonerà a JazzAscona lunedì 27 giugno nella loro prima tappa svizzera e l’unica al sud delle Alpi.

Più volte premiata con un Juno Award (il Grammy canadese), la band è nata nel 2012; ha suonato diversi concerti prima di pubblicare nel 2013 il primo EP, "The Ocean Went Mad and We Were To Blame", cui hanno fatto seguito tre album, "The Good Company" nel 2014, "Illusion & Doubt" nel 2016 e "Sugar & Joy" nel 2019.

Portata dalla trascinante voce di Nate Hilts, da una strumentazione che include chitarra, mandolino, violoncello e banjo e da una repertorio di celebri cover e di proprie composizioni, la band ha visto aumentare molto la sua popolarità dal 2016 dopo la pubblicazione su YouTube del video che accompagna la canzone "In Hell I’ll Be In Good Company", tratta dal loro album di debutto, che da sola ha totalizzato quasi 300 milioni di views. Abbiamo intervistato Colton Crawford, il banjoista della band.

Voi siete i Death South. Vengono in mente molte associazioni. Cosa vi ha ispirato, dieci anni fa, a darvi questo nome?

«Ci fanno spesso questa domanda. Avevamo un batterista nella band e lui ha proposto il nome The Dead Souths, ma non ci piaceva come suonava il plurale "Souths", quindi abbiamo eliminato la "s". Il nome sembrava adattarsi alla musica ed è rimasto. Avevamo il nostro primo concerto locale prenotato in apertura per alcuni amici, e non avevamo un nome! Così abbiamo dovuto inventarci qualcosa, è stato così, ed è rimasto».

Qual è l'essenza della cultura bluegrass? Cosa porterete ad Ascona?

«Non siamo assolutamente un gruppo bluegrass tradizionale, quindi quello che porteremo ad Ascona sarà la nostra versione del bluegrass mescolata con influenze punk, rock e metal che abbiamo ascoltato crescendo. Siamo una band "bluegrass" nella strumentazione, ma ci sentiamo più come una band punk o rock in termini di come scriviamo le canzoni e come ci esibiamo. Tuttavia, amiamo la musica bluegrass, in particolare il suo elemento narrativo, e questo traspare anche nella nostra musica».

Venite da Regina, nella regione canadese del Saskatchewan, e avete fatto molta strada. Come descrivereste la vostra città natale al pubblico ticinese?

«È molto pianeggiante, campi di grano e di colza a perdita d’acchio. È talmente piatto che per ridere qui diciamo che puoi vedere il tuo cane scappare per tre giorni, ed è vero. Il motto della provincia è "Land of the Living Skies", perché si può vedere fino all'orizzonte e il cielo è ricco di scenari meravigliosi. Noi veniamo da Regina, una piccola città di circa 300'000 abitanti, un posto molto tranquillo. È molto bello tornare lì dopo essere stati in tournée in tutto il mondo e rallentare un po' le cose».

Avete una forte base di fan e centinaia di milioni di visualizzazioni dei vostri video musicali su YouTube, dev'essere emozionante! Com'è successo?

«Siamo stati fortunati. Qualcuno ha postato il video musicale di "In Hell I'll Be In Good Company" su Reddit, ed è esploso lì. Questo ci ha portato milioni di visualizzazioni su YouTube e grande notorietà. È stata la nostra "grande occasione", per così dire. È piuttosto incredibile che sia successo, come ho detto non ci aspettavamo nulla di tutto questo, quindi stiamo solo cercando di cavalcare l'onda finché possiamo e vedremo quanto ci porterà lontano».

Che consiglio daresti ai giovani musicisti che vogliono trovare il loro posto nell'industria musicale?

Studiate, studiate e studiate!. Esercitatevi in continuazione, eseguite le vostre canzoni in continuazione. Se volete suonare dal vivo, suonate il più possibile. Se volete registrare, registrate il più possibile. Presentatevi e fate il vostro lavoro. La costanza nel tempo è il più grande fattore di successo, secondo me. Non pensateci troppo, fatelo e basta! E siate pazienti! Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che occorre cercare di trovare QUALCOSA che vi aiuti a distinguervi dalla massa. Noi abbiamo gli abiti e i passi di danza sciocchi. Se avete visto il video musicale di "In Hell" e vedete una nostra foto, sapete chi siamo. Avere qualcosa che ti faccia risaltare è molto importante».