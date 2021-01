"Dreams", le emozioni che una perdita può generare

LUGANO - S'intitola "Dreams" il secondo singolo di Dama, nome d'arte di Damiano Guarnieri.

Seppure per lui si stia avvicinando il momento del debutto discografico da solista, Dama è un habitué della scena musicale ticinese: negli ultimi 15 anni ha calcato i palchi di tutto il Cantone facendo parte della formazione di svariate band. Un nome su tutti? I Barbie Sailers.

Prima dell'uscita di "Mountain", prevista per il 22 gennaio, Dama ha pubblicato "Calm The Storm" un paio di settimane fa e ieri questa "Dreams", canzone di matrice pop-rock guidata principalmente dalla chitarra del cantautore, ma nella quale troviamo anche Jonathan Vitali alla batteria e Matteo Ballabio al pianoforte.

«È un brano a me molto caro» ci spiega Dama. «È stato il primo di "Mountain" al quale ho iniziato a lavorare, nell’estate del 2017. L’idea del pezzo è nata da un triste evento: la prematura scomparsa di mio fratello. Ho cercato di racchiudere ed esprimere tutte le emozioni che questa perdita ha generato in me. Ma non solo, è anche un omaggio a tutti gli indimenticabili momenti vissuti assieme in tanti anni. Questa canzone è dedicata a lui».