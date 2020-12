«Deve essere chiaro che “The Crown” è una fiction, non un documentario»

LONDRA - La hit di Netflix “The Crown” che racconta le vicissitudini della famiglia reale inglese dovrebbe includere un avviso iniziale che renda consci gli spettatori che non si tratta di un documentario storicamente accurato, ma bensì di una versione romanzata degli eventi.

A suggerirlo è nientemeno che il ministro della Cultura britannico Oliver Dowden che sta pensando di inoltrare una richiesta formale al colosso dello streaming, come da lui stesso dichiarato in un'intervista al Mail al Sunday: «È un'ottima fiction, realizzata benissimo, ma Netflix deve dirlo ai suoi spettatori. Altrimenti si rischia che chi, non abbia vissuto durante quegli anni, la prenda come realtà fattuale», ha spiegato Dowden.

Sulla questione è d'accordo anche Helena Bonham Carter, che veste i panni della principessa Margaret nelle stagioni 3 e 4, e che - in un'intervista sul podcast ufficiale dello show - ha dichiarato: «Sì, certo che si tratta di finzione drammatica, è la nostra versione non la versione reale di quegli eventi. Di sicuro abbiamo una responsabilità morale di dire: “Fermi tutti, non è una serie-documentario, stiamo facendo una fiction, sono due cose completamente diverse“», ha spiegato l'attrice, «il lavoro di ricerca che c'è dietro è sì storico e documentaristico, ma poi il tutto viene rimaneggiato in funzione della narrazione».

A generare polemiche e tensioni, e difficilmente sarebbe potuto essere altrimenti, l'ultima stagione che riprende il triangolo amoroso Diana-Carlo-Camilla in un modo che a molti è risultato indigesto e - secondo alcuni - addirittura scioccante.