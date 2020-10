Amare se stessi per dare amore agli altri: ecco Pilar Vega e "Glow"

LUGANO - Pochi mesi dopo "La Boca", Pilar Vega ritorna con un nuovo singolo intitolato "Glow".

La cantante di origine caraibica, cresciuta in Ticino e che ora ha base a Zurigo, ha sfornato un brano che il suo entourage descrive come «una potente dichiarazione musicale di autostima e sensualità giocosa». La produzione (magistrale) è stata affidata al cantante e produttore ticinese Tatum Rush, che insieme a Stefano Ceri aveva curato la realizzazione del precedente singolo.

In "Glow" la voce di Pilar scivola su strati di sintetizzatori che conferiscono al brano un'atmosfera quasi sognante, ed è trascinata da un ritmo uptempo R&B decisamente attuale. Le calde progressioni di accordi jazz giocano un ruolo fondamentale nella creazione di un universo sonoro nel quale il cantato è incastonato, in modo sofisticato ma al contempo immediatamente riconoscibile.

Il testo di "Glow" è un invito a dare amore a se stessi, come chiave per poterlo donare poi agli altri. Pilar Vega mette direttamente sul tavolo i suoi punti deboli, ma solo per ribaltare l’intero tavolo quando si tratta dei suoi punti forti. Tematiche, queste, care a Pilar e che erano già state l'architrave di "La Boca".

Si tratta di un nuovo passo in avanti nella maturazione artistica della giovane cantautrice, che in questi ultimi due anni ha ampliato la sua gamma di possibilità espressive, affrontando sempre più generi musicali. Ricordiamo che nel 2019 ha partecipato a tre brani molto diversi fra loro: "Slowdown" (con Tatum Rush), "Romeo 6" (con il rapper italiano Al Denaro), e "Redemption" (con la star zurighese dell’EDM Cella).

In questo complicato 2020 sono giunti invece "Crème" (con il produttore svizzero Lokke) e la già citata "La Boca". Pilar Vega è pronta per il suo primo disco, che si trova attualmente in lavorazione. Viste le premesse, ci sono tutti i presupposti per un lavoro che si farà notare.