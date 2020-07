Pilar Vega e "La Boca": storia di sensualità e affermazione femminile

LUGANO - C'è un singolo particolarmente caliente che si sta distinguendo nel panorama musicale ticinese, e non solo. È "La Boca" di Pilar Vega, giovane artista locarnese di origini caraibiche.

Talentuosa cantante R&B/Neo Soul, è cresciuta in Ticino ma vive attualmente a Zurigo. La sua reputazione di artista emergente si è consolidata lo scorso anno con tre brani molto diversi fra loro: "Slowdown" (con il cantante/produttore Tatum Rush), "Romeo 6" (con il rapper italiano Al Denaro) e Redempion (con Cella, star zurighese dell’EDM). Ogni traccia è trasportata dalla voce unicamente sensuale di Pilar e dei suoi testi carichi di forza femminile.

Nel 2020 Pilar ha pubblicato il suo primo singolo "Crème" (con il produttore svizzero Lokke) e con "La Boca" ha lavorato di nuovo con Tatum Rush, al quale si è aggiunto Stefano Ceri. Pilar è anche parte del collettivo artistico Synccity.

Il titolo "La Boca" si riferisce a quel quartiere estremamente colorato e iconico di Buenos Aires, dove tante storie hanno inizio ogni giorno. Quella di Pilar racconta di delusione, passione sprecata, crisi da crepacuore, ma mostra una donna decisa e sicura di sé. Mentre la sezione ritmica cristallizzata all’essenziale flirta con vibrazioni rocksteady / reggae, la voce piena di calore caraibico di Pilar completa la magia.

Quanto c'è di autobiografico nella storia che canti?

«Come in ogni canzone che ho cantato, c’è sempre qualcosa di autobiografico. Anche qui: "La Boca" parla di una delusione d’amore, di un amore sprecato, ma soprattutto di sensualità, affermazione femminile e indipendenza».

Com'è stato girare il videoclip nelle varie location ticinesi?

«Ti dirò, è stato sorprendente. Mi sono ritrovata a scoprire luoghi che non conoscevo prima e, parallelamente, a valorizzarne altri che non avrei mai preso in considerazione. Ora so che ogni volta che passerò accanto a un determinato luogo ripreso nel video, mi verrà in mente "La Boca"».

Cosa c'è nel tuo futuro artistico?

«Ho tanti progetti pronti per essere svelati. Sto attualmente lavorando con svariati produttori, che non solo provengono da paesi differenti ma anche da background musicali diversi. Le prossime canzoni varieranno nello stile, ma anche nella lingua. Sono sicura che non vi deluderò».