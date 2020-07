Una nuova versione di "Crêuza de mä" per il Ponte di Genova

GENOVA - "Crêuza de mä", una delle più belle creazioni di Fabrizio De André (che la scrisse insieme a Mauro Pagani), sarà la canzone del nuovo Ponte di Genova.

In occasione dell'inaugurazione del viadotto, che sostituisce quello crollato poco meno di due anni fa, è stata realizzata una versione completamente nuova alla quale hanno preso parte 18 grandi artisti. Nell'ordine: Mina, Zucchero, Diodato, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Giua, Vinicio Capossela, Vasco Rossi, Paolo Fresu, Vittorio De Scalzi, Jack Savoretti, Antonella Ruggiero, Francesco Guccini, Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Cristiano De André, Sananda Maitreya.

«La possibilità di realizzare una nuova versione di "Crêuza de mä", per l’inaugurazione del Ponte mi ha coinvolta in modo particolare e insieme a me ha appassionato la maggior parte dei più bravi cantanti italiani, purtroppo non è stato possibile far partecipare tutti», ha dichiarato Dori Ghezzi, vedova di De André e presidente della fondazione che porta il nome del grande cantautore. «Voglio ringraziarli tutti per la passione messa in questo lavoro e anche per l’amore dimostrato nei confronti di Fabrizio».