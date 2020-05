Un ritorno dalla vecchia trilogia per "The Mandalorian"

BURBANK - La seconda stagione di The Mandalorian, la serie ammiraglia che con cui Disney ha lanciato il proprio servizio di streaming video lo scorso anno, farà il proprio debutto il prossimo mese di ottobre e porterà nuovamente sugli schermi un personaggio della trilogia originale di Star Wars.

Stiamo parlando di Boba Fett, il cacciatore di taglie comparso per la prima volta ne "L'Impero colpisce ancora" del 1980. A vestire i suoi panni sarà l'attore neozelandese Temuera Morrison, che nel secondo episodio (cronologico) della saga - "L'attacco dei cloni" - interpretò il padre di quello stesso personaggio, ovvero Jango Fett.

Quale sarà il ruolo dell'iconico "bounty hunter" nelle avventure di Mando e il piccolo Baby Yoda non è dato saperlo. Ma come di consueto, i fan della saga hanno già iniziato a pubblicare in rete le proprie teorie in merito.