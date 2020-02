Ecco il nuovo singolo dei MäLT

LUGANO - Oggi esce "Another Day", nuovo singolo dei MäLT. Il duo synth-pop, nato da una costola dei Bumblebees (che non hanno bisogno di presentazioni nella scena musicale ticinese), è pronto a pubblicare il primo Ep: il 27 marzo uscirà infatti "Another Day", che prende il nome proprio dal primo brano.

Il singolo fa parte di cinque brani «super freschi che invitano a sognare e a ballare», spiegano i MäLT. Non è il loro esordio discografico: nel gennaio dello scorso anno è uscito il loro primo singolo "Mon Amour, Mon Amour", che ha ricevuto ottimi feedback e continui passaggi radiofonici.

"Another Day" è un ulteriore passo in avanti nella ricerca musicale del duo. Così come l'Ep di esordio, «caratterizzato da un design sonoro mozzafiato, melodie convolgenti e strutture dinamiche. Ogni dettaglio è al suo posto: niente è lasciato al caso. I MäLT mostrano così due sfaccettature: ballabili e scintillanti da un lato, malinconiche e downtempo dall'altro».