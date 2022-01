«Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme»

MILANO - Certi amori fanno un giro immenso etc… e sembra proprio che quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia uno di quegli amori. Di un riavvicinamento tra i due si era già parlato nei giorni scorsi, quando il conduttore s’era recato all’aeroporto per andare a prendere la sua ex, di ritorno dalla vacanza in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini. Ora a sganciare la bomba è Mattino 5, programma Mediaset condotto da Federica Panicucci, attraverso l’ospite Andrea Franco Alajmo, paparazzo e testimone della ritrovata unione tra Belen e De Martino.

Alajmo, infatti, ha raccontato di avere foto che dimostrano chiaramente che la coppia sarebbe tornata insieme. Niente anteprime, naturalmente, il fotografo ha intenzione di vendere gli scatti al periodico che offre di più e non vuole “bruciare” il suo scoop. Ma nel presentarlo la Panicucci non dà adito a dubbi su quella che sarebbe di certo la notizia della settimana insieme alla separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. «La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito», ha detto la Panicucci.

Poi “l’interrogatorio” ad Alajmo, che però è stato attento a non sbottonarsi. «Le foto non mentono mai», ha dichiarato il fotografo. Che ha poi confermato come Belen e De Martino siano andati più volte a cena fuori e ha confermato che avrebbero trascorso insieme anche alcune notti.