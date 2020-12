Briatore infuriato con la Gregoraci, accordi di divorzio in pericolo

MILANO - Dopo la lettera aperta che invitava Elisabetta Gregoraci a non spiattellare la loro vita privata in tv, Flavio Briatore sarebbe pronto a passare alle maniere forti. Lo svela il settimanale Nuovo, secondo cui l’imprenditore sarebbe furibondo con l’ex moglie, concorrente al Grande Fratello Vip, rea a suo dire di non rispettare quel patto di riservatezza siglato al momento del divorzio e di aver ripetutamente attirato l’attenzione di media e pubblico sulla loro relazione.

Briatore non gradirebbe neanche il flirt della Gregoraci con un altro concorrente della trasmissione - l’ex Velino di Striscia La Notizia Pierpaolo Pretelli - e sarebbe arrabbiato con l’ex moglie anche per il linguaggio segreto dei segni utilizzato per comunicare dalla “casa” del GF all’esterno, con il suo presunto nuovo amore, Stefano Coletti.

Senza dimenticare che alle rivelazioni fatte dalla Gregoraci sul suo matrimonio con Briatore, finito nel 2017, sono seguite interviste e indiscrezioni di suoi presunti ex, come lo stilista Mino Magli.

Da quando la Gregoraci è entrata nel Grande Fratello Vip, Briatore è stato continuamente tirato in ballo nel programma, diventando quasi un concorrente “in contumacia”.

Arrabbiato per tutto ciò, secondo Nuovo l’imprenditore sarebbe pronto a rivalersi sull’ex moglie rivedendo gli accordi presi in sede di divorzio, definiti come “molto generosi” dal settimanale.