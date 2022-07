Multa da quasi un milione di dollari per UBS

Tra il gennaio 2017 e l'ottobre 2019, i programmi di prevenzione in questo ambito delle aziende sopra citate non hanno rispettato le linee guida e le procedure per l'identificazione di un furto, ha precisato ieri sera la Securities and Exchange Commission (SEC). L'autorità ha inoltre riscontrato che i programmi in questione non includevano linee guida e procedure adeguate per rispondere in modo appropriato a un furto d'identità o per garantire che i programmi fossero regolarmente aggiornati.