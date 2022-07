Forte aumento dei prezzi per e-bike e monopattini elettrici

«È come se alcuni offerenti avessero voluto conquistare il mercato con prezzi troppo aggressivi», afferma Andrea Auer, esperta Comparis in mobilità. Un esempio è Pick-e-Bike, che interpellato da Comparis ha dichiarato di non essere in grado di coprire i costi con i prezzi precedenti. «Lo stesso vale per Publibike», continua l’esperta.