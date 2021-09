La Posta lancia il primo cripto-francobollo svizzero

BERNA - Anche la Posta svizzera si accoda al sempre più ampio fenomeno della digitalizzazione, lanciando il primo cripto-francobollo della Svizzera, lo: "Swiss Crypto Stamp".

Si tratta di un elemento composto da due parti: in primis un francobollo classico, cartaceo, del valore di 8.90 franchi, utilizzabile normalmente per affrancare gli invii postali. In secondo luogo - ed è qui la vera novità - ogni francobollo sarà associato (con un codice QR) ad una versione digitale dello stesso, registrata in una blockchain, che potrà essere collezionata e scambiata online. «Costituisce un pezzo da collezione immateriale», spiega la Posta in un comunicato.

Una particolarità dei francobolli digitali è che saranno disponibili 13 motivi diversi, «alcuni dei quali ricorreranno più frequentemente, mentre altri saranno quasi introvabili e quindi particolarmente ambiti», comunica il gigante giallo, spiegando anche le cifre: «il più diffuso figurerà su 65'000 esemplari, il più raro solo su 50».

La Posta, con il lancio dello "Swiss Crypto Stamp", «intende così creare un ponte tra il mondo fisico e la realtà digitale anche nell’ambito della filatelia», rivela poi la Posta, parlando di «una tappa cruciale» nella storia filatelica svizzera.

Il cripto-francobollo verrà lanciato il 25 novembre 2021, con una tiratura di 175'000 esemplari.