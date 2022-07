'Il ponte di Waterloo' di Monet venduto per quasi 35 milioni

In questa serie di tele londinesi, Monet si concentra sui giochi di luce che attraversano il Tamigi con tre soggetti principali: Charing Cross Bridge, il palazzo del Parlamento e il ponte di Waterloo. In contrasto con la vivace modernità dei dipinti di Charing Cross e la solenne imponenza delle composizioni del Parlamento, le vedute di Monet del ponte di Waterloo si presentano come pure meditazioni sul colore, la luce e l'atmosfera, catturando in modo evocativo il carattere mutevole del famoso ponte in condizioni atmosferiche diverse e in momenti diversi della giornata.