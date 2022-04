Elon Musk potrebbe diventare il proprietario di Twitter già in giornata

NEW YORK - Gli amministratori di Twitter stanno trattando con Elon Musk la possibile vendita della società. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali le trattative sarebbero nelle fasi finali e un accordo potrebbe essere raggiunto già nella giornata odierna.

Queste voci spingono il titolo di Twitter a Wall Street: nelle contrattazioni che precedono l'apertura del mercato il guadagno è del 6,2%.

I retroscena - Il consiglio di amministrazione sembrava inizialmente orientato a bocciare la proposta di Musk ma negli ultimi giorni la sua posizione si sarebbe ammorbidita in seguito ai dettagli diffusi dal patron di Tesla sulle modalità di finanziamento dell'operazione.

Musk, secondo indiscrezioni, ha incontrato privatamente alcuni azionisti di Twitter venerdì scorso per spiegare loro la bontà della sua proposta e mettere in evidenza come il management di Twitter non è in grado da solo di spingere i prezzi delle azioni al livello della sua offerta, ovvero 54,20 dollari.

Alcuni analisti ritengono che il consiglio di amministrazione di Twitter non può voltare le spalle all'offerta di Musk senza presentare un'alternativa agli azionisti e, al momento, di alternative in termini di offerte superiori non ci sarebbero.