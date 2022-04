'Lounge in the Sky', il ristorante sospeso che ti fa toccare il cielo

GIACARTA - Avere più di 17 anni, essere alti almeno 145 cm e pesare non più di 150 kg. Queste le misure per vivere "un'alta" emozione in quel di Giacarta. Nell'imponente capitale dell'Indonesia è arrivata 'Lounge in the Sky', un'attrazione che permette di fare una cena in un ristorante, sospesi a 50 metri da terra.

Ha aperto domenica 27 marzo, è il primo del suo genere in Indonesia e arriva dal Belgio, dove è stato ideato.

Il salone è costituito da una piattaforma centrale che collega otto tavoli da quattro posti ciascuno. Questa, insieme agli ospiti che sono fissati ai loro sedili mediante imbracature, è sollevata da una gru a un'altezza compresa tra 45 e 50 metri, in base alle condizioni meteorologiche.

AFP