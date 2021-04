Facebook ha raggiunto il suo obiettivo zero emissioni

NEW YORK - Facebook ha annunciato di aver raggiunto l'obiettivo zero emissioni nei suoi data center, spianando la strada per realizzare lo stesso risultato entro il 2030 in tutta la sua catena di fornitura, dagli sviluppatori di hardware che costruiscono i server sino alle compagnie in outsourcing che moderano i post. Lo riporta il Guardian.

La società di Mark Zuckerberg ha ridotto le emissioni di gas serra del 94% negli ultimi tre anni e che ha spiegato che ora le sue operazioni sono sostenute al 100% da energie rinnovabili.

L'annuncio di Fb è stato accolto con reazioni contrastanti dagli attivisti della lotta al cambiamento climatico. «La fonte di maggiore emissione dalle piattaforme social non sono i loro centri di elaborazione dati ma le loro pubblicità e le politiche sui contenuti», ha aggiunto. Il think tank InfluenceMap ad esempio ha accusato Facebook di aver promosso spot che negano la realtà della crisi climatica più di 8 milioni di volte nei soli Stati Uniti nei primi sei mesi dello scorso anno.