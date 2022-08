Trump? «La più grande minaccia per la nostra Repubblica»

WASHINGTON - «Nei 246 anni di storia della nostra nazione, non c'è mai stato un individuo che rappresenti una minaccia maggiore per la nostra Repubblica di Donald Trump». Parola di Dick Cheney che, in un videomessaggio pubblicato su Twitter ha elogiato la figlia Liz, deputata repubblicana e una delle figure di primo piano della Commissione speciale che indaga sull'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill e sui tentativi dell'ex presidente di ribaltare il risultato delle elezioni vinte da Joe Biden.