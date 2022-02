Macron trionfante: «Ho ottenuto che non ci sarà un'escalation» nella crisi ucraina

PARIGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, diretto a Kiev per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky, ha affermato di aver ottenuto ieri sera nel colloquio con Vladimir Putin "che non ci sarà un'escalation" nella crisi con l'Ucraina.

Parlando con i giornalisti sull'aereo che lo conduce da Mosca a Kiev, Macron ha spiegato di aver "ottenuto" nel colloquio di 5 ore ieri sera al Cremlino con il presidente russo, "che non ci sia un peggioramento né un'escalation" nella crisi russo-occidentale legata all'Ucraina. "Si trattava per me - ha spiegato il presidente francese - di bloccare il gioco per impedire un'escalation e aprire nuove prospettive. Quest'obiettivo per me è stato raggiunto".