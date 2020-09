«In molti stanno osservando e sono disgustati»

WASHINGTON / KENOSHA - «Credo che in molti stiano osservando quello che sta accendo in queste città guidate dai Democratici e ne siano disgustati». Queste le parole del presidente americano Donald Trump di fronte alla stampa poco prima della sua partenza verso Kenosha.

Trump, che nel Wisconsin visiterà fra le altre cose la scuola adibita a centro di gestione per la situazione d'emergenza, parteciperà anche a una tavola rotonda sul tema della sicurezza all'interno della comunità.

Il presidente ha inoltre nuovamente difeso la decisione di inviare sul posto la Guardia Nazionale. «Una delle ragioni per cui faccio questo viaggio in Wisconsing è per il grande successo che abbiamo avuto nell'evitare quello che sarebbe potuto accadere... La città sarebbe stata rasa al suolo», ha detto Trump, rivolgendo nuove parole di fuoco all'indirizzo della stampa, che «dovrebbe vergognarsi» per soffiare sul fuoco della situazione «più di quanto stia facendo Biden».

Quello che invece non è previsto nel viaggio di Trump è un incontro con i familiari di Jacob Blake, il 29enne afroamericano a cui un agente di polizia ha sparato sette volte nella schiena, scatenando la nuova ondata di proteste. La visita, stando alle parole del presidente, non avverrà perché i familiari di Blake avrebbero manifestato l'intenzione di coinvolgere gli avvocati.