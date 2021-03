Tutti pazzi per i Lego

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

COPENAGHEN - Nell'anno del lockdown, le vendite dei famosi mattoncini Lego sono cresciute del 21% rispetto al 2019.

Le entrate nel 2020 sono così aumentate del 13% in confronto all'anno precedente, a 43,7 miliardi di corone danesi (circa 6,4 miliardi di franchi, ndr.). Lo ha dichiarato l'azienda danese in un comunicato pubblicato in giornata.

«Siamo molto soddisfatti di questi risultati», ha dichiarato il Ceo di Lego, Niels B. Christiansen. «Questa performance dimostra la passione, la creatività e la resilienza di team e collaboratori, che nonostante le sfide della pandemia, hanno lavorato instancabilmente per continuare a far giocare il mondo».

Le vendite al consumo in tutti i gruppi di mercato sono cresciute ampiamente, con un aumento particolarmente forte in Cina, nelle Americhe, in Europa occidentale e nella regione Asia Pacifico. Oltre alle vendite, sono aumentati anche i ricavi, l'utile operativo, e la quota di mercato, sottolinea la nota.

Inoltre, il gruppo ci tiene a sottolineare i propri progetti ambientali: «Nel 2020, Lego ha annunciato che fino a 400 milioni di dollari (2,6 miliardi di corone danesi) saranno investiti in iniziative sostenibili che avranno luogo nei prossimi tre anni».