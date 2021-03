MacKenzie Scott, una delle donne più ricche del mondo, si è risposata

SEATTLE - MacKenzie Scott, ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos nonché una delle donne più ricche del mondo, si è risposata.

L'annuncio ufficiale è stato dato dal marito, l'insegnante di Seattle Dan Jewett, che ha pubblicato una lettera sul sito dell'organizzazione no profit Giving Pledge, che invita i più ricchi a dedicare gran parte del proprio patrimonio a cause benefiche. A quanto pare Jewett ha insegnato chimica nella scuola privata frequentata dai figli di Scott.

Scott ha scritto che non avrebbe mai pensato di poter essere in grado di donare ricchezze significative, in grado di fare la differenza nella vita di altre persone. «E ora, in un colpo di felice coincidenza, sono sposato con una delle persone più generose e gentili che conosco - e mi unisco a lei nell'impegno a trasmettere un'enorme ricchezza finanziaria per servire gli altri». Nel 2020 Scott ha donato 5,7 miliardi di dollari a svariate organizzazioni - banchi alimentari, enti per la giustizia razziale e organizzazioni per i diritti umani.

Il patrimonio di Scott è stimato intorno ai 53 miliardi di dollari (circa 49 miliardi di franchi svizzeri), dopo aver ricevuto - in seguito all'accordo di divorzio con Bezos - un quarto delle azioni di Amazon.