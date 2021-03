FedEx investe due miliardi nelle alternative sostenibili

MEMPHIS - FedEx ha annunciato un investimento di almeno 2 miliardi di dollari in diverse iniziative a favore di energie sostenibili, tra cui il passaggio ai veicoli elettrici e il sostegno ad una ricerca sulla cattura del carbonio.

Lo ha annunciato in giornata la società stessa, ripresa da Cnbc News. L'investimento fa parte della strategia ambientale di FedEx, che mira a raggiungere l'obbiettivo "zero emissioni" entro il 2040.

Nell'ambito della sua "rivoluzione verde", il gigante della logistica ha dichiarato che mira a sostituire tutta la sua flotta di veicoli con cui ritira e consegna i pacchi con un'alternativa elettrica altrettanto efficiente. FedEx, lo ricordiamo, gestisce più di 200'000 veicoli e 680 aerei da carico.

Oltre a ciò, come parte dell'iniziativa, FedEx ha detto che darà 100 milioni di dollari alla Yale University per sostenere la ricerca riguardante le tecnologie per la cattura del carbonio. L'investimento ha lo scopo di aiutare a realizzare un metodo efficace di cattura del carbonio su larga scala, con «un focus iniziale sulla compensazione delle emissioni equivalenti a quelle generate dalle compagnie aeree» ha detto l'azienda.

«Abbiamo la responsabilità di intraprendere delle azioni coraggiose per affrontare le sfide climatiche», ha detto Fred Smith, il Ceo di FedEx, in una dichiarazione.

«Questo obbiettivo si basa sul nostro impegno di lunga data a favore della sostenibilità in tutte le nostre operazioni, investendo allo stesso tempo in soluzioni a lungo termine e di trasformazione per FedEx e per tutto il nostro settore» ha concluso Smith.