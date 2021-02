Clubhouse già “clonato” corre ai ripari, ma i dubbi sulla sicurezza restano

LOS ANGELES - Di Clubhouse ne avrete già sicuramente sentito parlare, social network via app - per ora disponibile solo per iOS - e accessibile con il contagoccie, solo dietro invito di chi già c'è.

Una sorta di esclusività, quella legata al dispositivo e al passaparola, che ha funzionato bene e l'ha resa una delle cose più chiacchierate (e ambite) sul web, tanto negli States quanto alle nostre latitudini.

Ma di che si tratta? Abbastanza semplice spiegarlo se Instagram si basa su foto e TikTok sulle clip video, Clubhouse punta invece sugli audio in una sorta di mix fra i messaggi che si passano via WhatsApp e i podcast dai contenuti più disparati: dalle chiacchiere fino ai veri e propri talk di personaggi di primo piano della scena hi-tech (tipo Zuckerberg e Musk)

Il fatto di essere un bene desiderato e difficile da ottenere, ha finito però per giocargli contro come riportato dal Guardian.

Un utente parecchio sgamato, infatti, è riuscito a "clonare" l'intera piattaforma, ripubblicandone i contenuti su un sito chiamato OpenClubhouse che è stato chiuso proprio ieri. A comunicarlo, la stessa azienda social che ha ribadito la sua intenzione di vegliare affinché una cosa del genere non si ripeta più.

Al di là dei contenuti trapelati, se così si può dire visto la natura pubblica di un social network, a preoccupare è piuttosto la decisamente non impenetrabile sicurezza informatica di Clubhouse.

Questa, collegata al fatto che il servizio è in possesso dell'indirizzario dei contatti del cellulare degli utenti (è necessario per emettere gli inviti) ha fatto squillare più di un campanello d'allarme.

E dovrese preocuparvi (solo un pochino) anche se non lo usate. Già perché, anche se non avete accettato l'invito di Tizio o di Caio, Clubhouse avrà comunque il vostro numero e/o indirizzo email e sarà quindi in grado di "mapparvi" socialmente.