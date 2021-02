La bevanda vegan amata da Oprah arriva in Borsa

NEW YORK - Il produttore di cibo e bevande vegani Oatly AB ha presentato un'offerta pubblica iniziale (Ipo) per quotarsi alla Borsa di New York.

La società svedese lo ha annunciato con un comunicato stampa. L'Ipo avrà luogo dopo la fine del processo di revisione da parte della US Securities and Exchange Commission, l'ente federale preposto alla vigilanza della Borsa negli Stati Uniti.

L'azienda di Malmö è stata fondata negli anni '90 da due fratelli, Rickard e Bjorn Oste. L'avena, ricca di fibre, viene trasformata in alimento liquido utilizzando una tecnologia basata su ricerche compiute presso l'università di Lund, sempre in Svezia. I prodotti Oatly AB sono diventati popolari in tutto il mondo grazie al sostegno di Vip del calibro di Oprah Winfrey e Jay-Z, ma anche perché simulano piuttosto bene il latte animale (schiuma compresa).

La società non ha fornito cifre, nemmeno del prezzo di vendita delle azioni. Bloomberg, da parte sua, riferisce che si starebbe valutando una quotazione intorno ai 10 miliardi di dollari (9 miliardi di franchi svizzeri). Nel 2020 Oatly AB ha ottenuto finanziamenti per 200 milioni di dollari. La stessa Oprah ha deciso di aprire il portafogli e puntare sull'azienda.