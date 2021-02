Bitcoin, un'altra giornata da record

NEW YORK - Una nuova giornata da record per il Bitcoin, che ha fatto registrare oggi un altro balzo, superando per la prima volta i 54'000 dollari e sfondando la soglia dei mille miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Sulla corsa inarrestabile della più famosa criptovaluta, che dall'inizio del 2021 ha quasi raddoppiato il proprio valore - con un incremento pari a circa l'85% -, sono state formulate di recente previsioni più che rosee. Secondo l'analista Anthony Pompliano, entro la fine del decennio il Bitcoin potrebbe toccare il mezzo milione di dollari, per poi viaggiare fino al milione.

Non mancano però i campanelli di allarme. E non solo in termini di una corsa che potrebbe trasformarsi in una bolla. Lo scetticismo non riguarda infatti solo l'alta volatilità del Bitcoin, ma anche le sue ricadute a livello di impatto ambientale.

Secondo una ricerca effettuata dall'Università di Cambridge, l'elettricità utilizzata per il "mining" e la gestione della criptovaluta è pari allo 0,54% del consumo globale. In altre parole, se il Bitcoin fosse un Paese sarebbe al 32° posto nella classifica dei consumi.