Ford, entro il 2030, venderà solo auto elettriche

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

COLONIA - Ford si è lanciata in una "promessa verde": la conversione dell'intera linea di veicoli all'energia elettrica entro il 2030.

Il progetto è stato presentato oggi dal Presidente di Ford Europe, Stuart Rowley, durante una conferenza stampa. Tra le novità più importanti la riconversione totale - per un costo di 1 miliardo di euro - della fabbrica di Colonia, che verrà trasformata in un centro per la produzione di auto elettriche.

Rowely ha anche annunciato una collaborazione con Volkswagen, per poter utilizzare la sua struttura meccanica già rodata nella realizzazione dei nuovi modelli elettrici.

L'annuncio di Ford arriva in un periodo di svolta per moltissimi produttori d'auto, sempre più orientati ad un futuro solamente elettrico. Tra le altre, General Motors, Nissan, Jaguar, e anche Land Rover hanno già comunicato la rinuncia graduale ai motori a combustione interna.



La spinta delle autorità a limitare le emissioni è tra le prime cause di questa vera e propria rivoluzione nel settore automobilistico, che si sta anche dirigendo verso una maggiore autonomia dei veicoli, assistiti dalle nuove tecnologie digitali.

L'investimento annunciato oggi, ovvero almeno 15 miliardi di dollari in veicoli elettrici da qui al 2025, è tra i più significativi di sempre per Ford, un fatto che secondo Rowley mostra «il nostro impegno per l'Europa e per un futuro moderno».

Rowley ha riassunto il progetto di Ford prendendo in prestito un termine proveniente dal poker: «Stiamo andando all in sui veicoli elettrici».