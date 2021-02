La bolla dell'argento si è già sgonfiata?

NEW YORK - Si è sgonfiato il prezzo dell'argento, il giorno dopo il rally a oltre 30 dollari l'oncia attribuito da alcuni analisti a una spinta dei piccoli investitori di Reddit.

Il metallo, in calo già dai future durante le contrattazioni in Asia, perde il 5,6% a 27,7 dollari l'oncia. In calo intanto anche l'oro (-0,5%) a 1850 dollari l'oncia. A proposito del rally dell'argento però gli analisti non hanno allentato l'attenzione e si aggiungono nuove potenziali spiegazioni.

La sequenza temporale che l'ha visto accadere immediatamente dopo le turbolenze degli ultimi giorni sui mercati, a partire da quello Usa, in uno scontro fra gli investitori individuali e gli hedge-fund, che hanno avuto come oggetto inizialmente GameStop e altri titoli, aveva portato a un'analogia.

Il rally quindi è stato attribuito da alcuni analisti ai piccoli investitori di Reddit, con una sorta di passaparola capace di muovere le quotazioni, il giorno dopo alcuni analisti però ci ripensano. Non solo perché sulla stessa piattaforma social Reddit i piccoli investitori punterebbero il dito sugli hedge fund, come quelli che da grandi rialzi potrebbero ottenere altrettanti guadagni, ma anche per la natura diversa delle contrattazioni sui metalli, che non avvengono su un numero finito di titoli.