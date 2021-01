Boeing in profondo rosso: chiude il 2020 a -12 miliardi di dollari

CHICAGO - Il costruttore aeronautico americano Boeing ha vissuto un 2020 in profondo rosso, con una perdita record di quasi 12 miliardi di dollari. A pesare sono i ritardi nelle consegne del 777X, ma anche le continue ricadute finanziarie del 737 Max.

Il quarto trimestre si è chiuso con una perdita di 8,4 miliardi di dollari su ricavi in calo del 15% a 15,3 miliardi di dollari. Boeing ha archiviato il 2020 con un rosso da 11,9 miliardi su ricavi per 58,2 miliardi, in calo del 24%.

Via libera al 737 Max nei cieli europei... - Oggi è arrivato l'ok dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) al ritorno in servizio di una versione modificata del Boeing 737 Max, dopo le modifiche effettuate sul velivolo in seguito ai due incidenti che sono costati la vita a 346 persone.

Lo annuncia l'Easa con una nota nella quale si precisa che è stato imposto un pacchetto di aggiornamenti software, rilavorazioni elettriche, controlli di manutenzione, aggiornamenti dei manuali operativi e addestramento dell'equipaggio. Tutti interventi che consentiranno all'aereo di volare in sicurezza nei cieli europei dopo quasi due anni a terra.

...e britannici - Via libera alla ripresa dei voli anche da parte dell'autorità regolatoria britannica sull'aviazione civile (Civil Aviation Authority, Caa), dopo quello delle scorse ore da parte dell'Ue e in precedenza di Usa e Canada. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio.

La Caa ha approvato «le modifiche al design» del velivolo in questione, alla sua strumentazione di volo e all'addestramento del personale addetto al pilotaggio come miglioramenti tali da far rientrare gli allarmi sulla sicurezza che aveva suggerito l'atterramento di tutti i 737 Max in seguito a due incidenti catastrofici ravvicinati che avevano coinvolto questo modello di aereo.