Le offerte pubbliche iniziali saranno numerose in questo avvio di 2021

ZURIGO / NEW YORK - Dopo un anno record nel 2020, il Credit Suisse prevede che l'attività di offerte pubbliche iniziali (IPO) continuerà a crescere nei primi mesi dell'anno in corso. «C'è un'attività enorme in tutte le regioni», ha detto il manager del Credit Suisse David Hermer in un'intervista riportata dall'agenzia Reuters.

I primi tre mesi del 2020 sono stati tranquilli, ma «il 2021, è molto diverso». Nonostante i venti contrari all'economia e la pandemia globale di coronavirus, gli scambi su molti mercati azionari sono a livelli record e gli investitori sono disposti ad assumersi dei rischi, ha detto. «Non sappiamo quanto durerà, ma finché durerà, le aziende continueranno ad arrivare sul mercato».

In tutto il mondo, le aziende hanno raccolto 318 miliardi di dollari in offerte pubbliche iniziali l'anno scorso, secondo il fornitore di dati Dealogic. Le Americhe rappresentano quasi la metà del totale. Le nuove emissioni sono fiorite anche in Asia, mentre l'Europa ha segnato il livello più basso degli ultimi dieci anni. Tra i più noti nuovi arrivati negli Stati Uniti nei listini delle borse c'era Airbnb, le cui azioni sono più che raddoppiate il primo giorno di negoziazione.

Anche l'inizio del 2021 è promettente, anche se è difficile immaginare che il mercato complessivo superi i volumi dell'anno scorso, ha dichiarato Hermer, che dirige l'attività globale dei mercati dei capitali della banca. In Asia, i collocamenti in borsa al di fuori della Cina sono destinati ad aumentare in particolare e anche nella regione dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa le premesse sembrano solide.

Secondo la classifica Dealogic, nel 2020 il Credit Suisse è salito dal sesto al primo posto per volume globale delle operazioni di IPO, battendo le aziende statunitensi Goldman Sachs e Citi. Alimentato dalle IPO, il fatturato dei mercati dei capitali azionari della banca è salito dell'84%, raggiungendo i 771 milioni di dollari solo nei primi nove mesi del 2020.

Il principale motore del successo delle IPO di CS è stata l'attività nelle Americhe. Circa la metà del volume è rappresentato dai cosiddetti SPAC (Special Purpose Acquisition Vehicles), che hanno registrato un'impennata senza precedenti nel 2020. Gli SPAC raccolgono fondi con un IPO e solo allora vanno a cercare una società da acquistare con il ricavato. Il Credit Suisse è all'avanguardia nelle transazioni SPAC, con una quota di mercato del 20%, ha dichiarato Hermer. «È un prodotto in cui abbiamo investito quando pochi altri volevano toccarlo».

Hermer cita anche un altro motivo per cui il Credit Suisse ha ottenuto buoni risultati nelle IPO nel 2020: il CEO del gruppo Thomas Gottstein. Gottstein, che lavorava in prima persona sui mercati dei capitali e che a febbraio ha assunto l'incarico al vertice della banca, contribuisce ad avvicinare i clienti e a portare i mandati, ha detto. «Quindi probabilmente non è una coincidenza se siamo leader mondiali nelle IPO per la prima volta dal 2007».