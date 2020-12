Avviata un'indagine antitrust su Alibaba

PECHINO - Le autorità antitrust cinesi hanno avviato un'indagine su Alibaba Group per «sospette pratiche monopolistiche».

Lo ha riferito l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, mettendo ufficialmente nel mirino il colosso dell'e-commerce.

Agendo in base alle informazioni raccolte in via preliminare, l'Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato ha avviato un'indagine su Alibaba Group per la presunta condotta di monopolio, inclusa l'attuazione di un «accordo di negoziazione esclusiva» che consiste nella richiesta ai venditori di offrire esclusivamente i loro prodotti sulle sue piattaforme.

Una pratica oggetto di reclamo nel 2017 da parte della rivale JD.com, ma che Alibaba aveva negato: sul caso nessun giudizio era stato raggiunto.

La notizia dell'apertura dell'indagine ha causato un crollo del titolo di Alibaba alla borsa di Hong Kong. La perdita alla chiusura delle contrattazioni è stata addirittura dell'8,13%.