L'ex moglie di Bezos dona 4,2 miliardi di dollari

WASHINGTON - Donazioni da record per MacKenzie Scott, l'ex moglie del fondatore di Amazon, Jeff Bezos. La 50enne ha annunciato di aver donato 4,2 miliardi di dollari in favore di chi si occupa di emergenze sociali negli ultimi quattro mesi.

Come scrive la stessa Scott sul suo blog, la decisione è legata anche alla volontà di dare una mano ai tanti che, specie negli Stati Uniti, hanno visto le loro difficoltà aumentare ulteriormente a causa del Covid-19. Una tragedia, la pandemia in corso, che aggrava in particolare i problemi delle donne e delle minoranze, ha spiegato Scott, mentre «accresce le ricchezze dei miliardari» come lei.

MacKenzie Scott e Jeff Bezos sono stati sposati dal 1993 al 2019. Secondo Forbes, l'ex del patron di Amazon detiene una fortuna di 36 miliardi di dollari.