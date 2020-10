Boom di vendite per Monopoly

NEW YORK - La pandemia fa tornare di moda i vecchi giochi da tavolo. In particolare un classico come il Monopoly ha registrato un aumento delle vendite perché con molte persone costrette a casa a causa della pandemia si cercano alternative per passare il tempo.

Così le famiglie hanno scoperto o riscoperto quelli che erano un passatempo comune prima dell'avvento dell'elettronica, ossia i giochi di società.

La Hasbro, la casa produttrice del Monopoly nonché seconda più grande società produttrice di giocattoli al mondo dopo Mattel, ha registrato un aumento delle vendite del 21%. In generale la pandemia si è rivelata favorevole per le aziende di giocattoli. Ad esempio Mattel, che produce la Barbie, ha registrato un aumento del 28%, mentre le sue azioni hanno avuto un balzo del 13%.