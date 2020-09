Trump congela TikTok: stop ai download da domenica, blocco definitivo a novembre

NEW YORK - Donald Trump vieterà di scaricare le app cinesi WeChat e TikTok a partire dal 20 settembre. Lo riporta la Reuters sul suo sito citando alcune fonti informate dei fatti.

Il Dipartimento del Commercio prevede di emettere un ordine in cui vieta a chi è negli Stati Uniti di scaricare le due app da domenica ma, riporta la Reuters, il divieto per TikTok potrebbe saltare viste le trattative in corso per un accordo con Oracle.

TikTok e WeChat saranno rimosse dagli app store americani da domenica: agli utenti che già le usano, riporta il Financial Times, sarà consentito per il momento di mantenere le app sui propri cellulari, ma WeChat potrebbe diventare presto inutilizzabile a causa dell'indisponibilità degli aggiornamenti di software. Anche chi a TikTok già installata sul proprio telefono potrà continuare a usare la app almeno temporaneamente.

La "minaccia della Cina comunista" - «Su indicazione del presidente, abbiamo deciso per un'azione significativa per combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina, promuovendo allo stesso tempo i nostri valori e le norme della democrazia». Lo afferma il segretario al Commercio americano, Wilbur Ross, confermando il divieto per WeChat e TikTok a partire da domenica.

«Il Partito Comunista Cinese ha dimostrato di usare queste app per minacciare la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia americana», aggiunge il Dipartimento del Commercio.

Tiktok: «Delusi e in disaccordo» - «Siamo in disaccordo con la decisione del Dipartimento del Commercio, e siamo delusi dal blocco dei nuovi download da domenica e sul divieto di uso dell'app TikTok dal 12 novembre».

Lo afferma TikTok in una nota, in cui replica alla decisione dell'amministrazione Trump di bloccare negli Stati Uniti a partire dal 20 settembre i download di TikTok e WeChat.