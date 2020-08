Trump mette al bando TikTok: «Questioni di sicurezza nazionale»

WASHINGTON - Il presidente americano Donald Trump ha firmato un decreto che obbliga la cinese ByteDance a vendere la partecipazione nelle operazioni di TikTok negli Usa.

Ogni società che continuerà a fare affari con TikTok fra 45 giorni - ha detto Trump - sarà soggetta a sanzioni.

Nel decreto, che riguarda anche un'altra popolare app di proprietà della cinese Tencent, WeChat, si giustificano le restrizioni con motivi legati alla sicurezza nazionale. Entro 45 giorni è vietata ogni tipo di transazione con TikTok e WeChat da parte di ogni persona o entità soggetta alla giurisdizione statunitense.

Escluse dalle sanzioni tutte le operazioni compiute entro 45 giorni, un modo per permettere le conclusioni del possibile accordo per la cessione di TikTok a Microsoft. Che punta a comprare i business di TikTok anche in Europa e in India. Lo scrive il Financial Times citando cinque fonti informate sulla trattativa. Microsoft punterebbe a rilevare le attività di TikTok in tutti i mercati in cui la app è presente. Ciò esclude la Cina, dove ByteDance opera con un'applicazione analoga a TikTok chiamata Douyin.

TikTok non ci sta - Per tutta risposta, TikTok minaccia un'azione legale contro l'amministrazione Trump.