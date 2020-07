Ryanair chiude tre scali in Germania

FRANCOFORTE - La compagnia aerea low cost Ryanair chiuderà una serie di scali in Germania. A partire dal 1° novembre sarà la volta del suo scalo di Frankfurt-Hahn, nell'Hunsrueck, poi prima dell'inverno toccherà all'areoporto di Berlino Tegel e di Weeze, nei pressi di Duesseldorf.

Lo rende noto la controllata di Ryanair Malta airline in un documento di cui Dpa ha preso visione. Nel rapporto si parla di personale in eccesso anche in altri scali. In Germania, l'anno scorso, c'è stato un duro contenzioso tra la compagnia e il sindacato dei piloti e del personale di bordo.