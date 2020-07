Prestiti e aiuti per superare la crisi di Covid? Anche per i miliardari

WASHINGTON - C'è anche il miliardario Kanye West, il rapper che ha annunciato da poco di voler correre per la Casa Bianca, tra i beneficiari dei fondi governativi stanziati per sostenere per le piccole e medie imprese (Pmi) nella pandemia.

La sua azienda di moda Yeezy, che il musicista ritiene valga 3 miliardi di dollari, ha ricevuto da 2 a 5 milioni di dollari, secondo la tv Cnbc. Ma la lista comprende altri paperoni, oltre 400 tra country club e golf resort, compagnie aeree private ed altre grandi aziende che hanno accesso ad altre fonti di capitale e che si sono riprese rapidamente dalla crisi.

Ad esempio Soho House, esclusivo membership club controllato dal miliardario Ron Burkle, ha ricevuto prestiti da 9 a 23 milioni di dollari, dopo che nel mese scorso ha raccolto 100 milioni di dollari da investitori privati, incluso Burkle, che stima il valore della società 2 miliardi, pari a quello pre pandemia.

Il costruttore miliardario Joe Farrell, famoso per aver costruito e affittato grandi residenze negli Hamptons, ha ottenuto un prestito fino ad un milione di dollari: in maggio aveva fatto notizia quando affittò una maxi villa chiamata 'The Sandcastle' per quasi 2 milioni per l'estate. Gores Vitac Holdings, parte della compagnia controllata dal miliardario tech Alec Gores, ha incassato da 5 a 10 milioni di dollari.