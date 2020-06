Tidjane Thiam ed Emma Watson entrano nel Cda di Kering

PARIGI - L'ex CEO di Credit Suisse Tidjane Thiam entra nel consiglio d'amministrazione del gigante del lusso francese Kering, che controlla marchi come Gucci e Yves Saint Laurent. Durante l'assemblea generale odierna, gli azionisti hanno approvato anche la nomina dell'attrice Emma Watson.

Il cda della società parigina accoglie pure la donna d'affari cinese Jean Liu, numero uno di Didi Chuxing, piattaforma che fornisce trasporti da chiamare tramite applicazioni. Kering dà lavoro a oltre 38'000 persone nel mondo e l'anno scorso il suo fatturato ha sfiorato i 16 miliardi di euro.

Thiam ha lasciato Credit Suisse dando le dimissioni lo scorso febbraio dopo uno scandalo interno, con ex manager di alto profilo della banca zurighese che sono stati fatti pedinare. Nel documento inviato agli azionisti, tramite cui si proponeva la nomina del 57enne, Kering afferma che il nativo della Costa d'Avorio «durante la sua carriera ha sviluppato grandi progetti» capaci di «contribuire positivamente all'economia e alla società».

In quanto a Emma Watson, nota per il ruolo di Hermione nella saga di "Harry Potter", l'azienda ne elogia l'attivismo, per esempio in favore delle donne nel mondo del cinema. La 30enne tra l'altro, pur se di passaporto britannico, è nata proprio a Parigi e ha vissuto in Francia, dove lavoravano i genitori, fino all'età di cinque anni.