Nel 2019 Google ha dovuto faticare parecchio per bloccare annunci indesiderati e pericolosi

MENLO PARK - Nel 2019, Google ha eliminato 2,7 miliardi di annunci pubblicitari dannosi, più di 5.000 al minuto.

Ha inoltre bloccato e rimosso, secondo il rapporto annuale pubblicato oggi, decine di milioni di annunci legati al coronavirus che speculavano sui prezzi delle forniture mediche, davano dichiarazioni fuorvianti sulle cure, oppure promuovevano sussidi alla disoccupazione illeciti.

«Il nostro impegno è ancora più importante in un periodo d'incertezza come quello che stiamo affrontando. Abbiamo un team dedicato al Covid-19 che ha lavorato per realizzare nuove tecnologie di rilevamento e per migliorare il nostro sistema d'intervento per fermare malintenzionati», ha spiegato Scott Spencer, Vice Presidente sicurezza annunci di Google.

Riguardo il phishing e il 'trick-to-click' (cioè annunci truffa con la dicitura 'clicca qui') Google nel 2019 ha formato un team interno e ha visto una diminuzione di quasi il 50% degli annunci ingannevoli rispetto al 2018, bloccandone in totale 35 milioni nella prima categoria e 19 milioni nella seconda.