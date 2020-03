Borse in deciso rialzo, brutte notizie per Lufthansa

NEW YORK - L'agenzia Moody's taglia il rating di Lufthansa a Ba1 - livello junk, ovvero spazzatura - da Baa3. Il rating resta sotto osservazione per un possibile downgrade.

«La rapida diffusione del coronavirus, il deterioramento dell'outlook economico globale, il calo dei prezzi del petrolio stanno creando degli shock in diversi settori, in diverse aree e in diversi mercati», afferma Moody's, sottolineando che a innescare il downgrade è stato il forte calo del traffico passeggeri.

Pacchetto britannico «senza precedenti» - Il governo britannico annuncia un pacchetto finanziario «senza precedenti» da 330 miliardi di sterline per l'emergenza coronavirus. Lo rende noto il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, in una conferenza stampa congiunta con Boris Johnson. Il premier conferma che si tratta di aiuti da sbloccare «con profondo senso di urgenza» e destinati «alle famiglie e al business».

«Siamo determinati a combattere questa battaglia», aggiunge il premier, e - seguendo le raccomandazioni scientifiche - «sappiamo che la vinceremo».

Borse in rialzo - La borsa di Parigi ha chiuso in rialzo, con l'indice Cac 40 in progressione del 2,84% a 3991,78 punti. Bene anche l'indice Ftse-100 della borsa di Londra, che è cresciuto del 2,79% a 5294,90 punti. Anche la borsa di Francoforte ha chiuso in rialzo, con l'indice Dax in progressione del 2,25% a 8939,10 punti.