BMW ha presentato il nuovo logo: colori bavaresi e innovazione

MONACO - BMW ha realizzato un nuovo logo per la comunicazione del proprio marchio, un restyling orientato all'innovazione e alla mobilità del futuro.

La novità è stata introdotta durante la presentazione della nuova i4 Concept, avvenuta in streaming a causa dei timori legati al coronavirus e del conseguente annullamento del Salone dell’Automobile di Ginevra.

La nascita - La storia della BMW (Bayerische Motoren Werke) ha avuto inizio nel 1917, e già dal primo logo sviluppato la casa automobilistica ha voluto esprimere la propria identità geografica. Però, in quel caso, i colori dello Stato Libero di Baviera, il bianco e l'azzurro, erano inseriti in modo inverso. Questo perché ai tempi, la legge per la tutela dei marchi impediva di utilizzare stemmi, o altri emblemi nazionali, in un marchio commerciale.

Il mito dell'elica - BMW ha inoltre voluto confutare il mito secondo il quale il loro logo rappresenti un'elica in movimento. L'idea era stata utilizzata nel 1929, per pubblicizzare un motore aeronautico, dove veniva proposto un aereo con il logo in un'elica rotante. Da allora, il logo BWM è spesso stato accostato ad un'elica. L'azienda non si è mai preoccupata di confutare questa leggenda, in corso da 90 anni. «La variante con l’elica del logo BMW non è quella corretta, ma essendo stata ripetuta più volte è entrata nell’uso comune» ha spiegato Fred Jakobs, di BMW Group Classic.

Il nuovo logo - Nella rivisitazione del luogo, l'anello nero è stato sostituito da una versione trasparente, per evocare più apertura e chiarezza. Il brand è stato realizzato in 2D, con un'estetica discreta e una grafica flessibile, utilizzabile su più canali per i marchi aziendali, sia online che offline. BMW ha specificato che il nuovo logo non andrà a sostituire quello vecchio sui veicoli, sarà quello utilizzato finora a continuare ad essere esposto sopra il doppio rene.