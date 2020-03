Il CEO di Nokia ha annunciato le proprie dimissioni dopo 25 anni alla testa del gruppo

SINGAPORE - Nokia avrà un nuovo CEO. Dopo le dimissioni di Rajeev Suri, il CDA del gruppo ha infatti nominato quale sostituto Pekka Lundmark, l'attuale Presidente di una delle principali società energetiche finlandesi, la Fortum.

Rajeev Suri, l'attuale Presidente e CEO di Nokia lascerà il suo incarico il 31 agosto 2020, e continuerà a fungere da consulente del Consiglio di amministrazione fino al 1 gennaio 2021.

«Pekka è la persona giusta per guidare Nokia nei prossimi anni», ha dichiarato Sari Baldauf, vicepresidente del Consiglio di amministrazione. «Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui e il gruppo dirigente di Nokia per costruire un'azienda ancora più forte e ben posizionata per il futuro».

In seguito, Baldauf ha anche ringraziato personalmente Suri per il lavoro svolto: «È stato al centro della trasformazione di Nokia in uno dei principali attori nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione. La sua permanenza in Nokia è stata caratterizzata da risultati significativi, da una costante attenzione al cliente e da un chiaro impegno nel costruire una cultura aziendale basata sia sulle prestazioni che sul rispetto» ha concluso il vicepresidente.