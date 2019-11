Ricca buonuscita per il Ceo di McDonald's silurato

NEW YORK - L'amministratore delegato uscente di McDonald's riceverà 675.000 dollari e 18 mesi di copertura assicurativa sanitaria nonostante sia stato silurato per una relazione con una dipendente.

In base al suo contratto, Steve Easterbrook può infatti ricevere fino a 26 settimane di salario, che sono pari a 675.000 dollari considerato che il suo compenso annuale è di 1,35 milioni di dollari. Nel dire addio a McDonald's, Easterbrook si impegna anche a non lavorare per nessun rivale della società per i prossimi due anni.