Boris Johnson e Rishi Sunak multati per violazione delle norme Covid

LONDRA - Il primo ministro britannico Boris Johnson e il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak saranno multati per violazione delle norme Covid. Lo afferma la Bbc, che spiega che il numero 10 di Downing Street ha ricevuto notifica da parte della polizia londinese che il capo del governo e il ministro dell'Interno riceveranno una sanzione pecuniaria.

La multa è in relazione all'ormai celebre Partygate - le 12 feste tenute durante il lockdown a Whitehall e Downing Street -, ma la Metropolitan Police non ha precisato a quale evento sia legata la sanzioni. Per il momento ne sono state comminate 50 e la quasi totalità dei multati è rimasta anonima. Diverso il caso di Johnson e Sunak: il governo aveva infatti promesso, ricorda l'emittente britannica, che i loro nomi sarebbero stati rivelati in caso di multa legata alla partecipazione a uno dei party incriminati.

Multata anche la moglie di Johnson - Anche la moglie di Johnson, Carrie, sarà multata. Lo ha confermato un suo portavoce al quotidiano Telegraph. Anche in questo caso la polizia ha comunicato di aver emesso una sanzione, ma «senza ulteriori dettagli in merito alla sua natura».

Starmer chiede le dimissioni - La vicenda ha scatenato l'inevitabile putiferio politico. «Boris Johnson e Rishi Sunak hanno infranto la legge e mentito ripetutamente al popolo britannico. Entrambi si devono dimettere» è la richiesta che giunge da Sir Keir Starmer, il leader dei Laburisti.