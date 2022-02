Putin ha ordinato alle truppe russe di entrare in Ucraina

KIEV - Un decreto, una firma e le truppe russe attraversano i confini dell'Ucraina. Si tratterebbe di un'operazione di "non invasione", ma atta a "garantire della pace".

«Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione». Cremlino, 21 febbraio 2022. Al punto quattro del documento firmato in diretta Tv da Putin, in cui il capo di stato russo riconosce il Donbass, ovvero le regioni separatiste di Lugansk e Donetsk, si legge che le forze armate di Mosca possono entrare in Ucraina. Quest'ultima si è «rifiutata di risolvere pacificamente il conflitto» e quindi il Cremlino interviene al fine di «garantire la pace». Nel centro di Donetsk i separatisti festeggiano il riconoscimento dell'indipendenza, sventolando bandiere russe.

Sui social alcuni video che riprendono dei carri armati che si dirigono verso i confini dell'Ucraina stanno velocemente diventando virali. La conferma di un ingente spostamento di truppe arriva anche dai funzionari ucraini che, come riporta il Guardian, affermano che dei cittadini di Makiïvka, 15 chilometri a ovest di Donetsk, hanno visto in movimento quelli che sembrano veicoli corazzati russi. Questo convoglio si starebbe dirigendo verso Jasynuvata. In riferimento ai video, secondo i funzionari non è possibile dire se le truppe appartengano all'esercito regolare russo o se provengano da unità separatiste controllate dalla Russia.

Intanto il Dipartimento federale degli Affari Esteri della Confederazione ha twittato che «il riconoscimento delle regioni di Lugansk e Donetsk è una violazione flagrante della legge internazionale, dell’integrità e della sovranità dell'Ucraina e degli accordi di Minsk. La Svizzera chiede alla Russia di rispettare i suoi obblighi internazionali e di fermare le proprie azioni».