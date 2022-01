Un'altra vittima del killer del carrello della spesa?

WASHINGTON - Lo chiamano "Shopping Cart Killer", il serial killer del carrello della spesa, lì dove è solito abbandonare le sue prede dopo averle adescate e uccise. Nei sobborghi di Washington è stata trovata quella che molto probabilmente è la sua quinta vittima, ancora una volta una donna, trovata in uno scatolone dentro il carrello di un grande magazzino abbandonato nella boscaglia.

Anthony Robinson, 35 anni, è già accusato di due omicidi, ma il numero delle donne cadute nella sua trappola mortale aumenta col passare delle settimane. I cadaveri sono stati tutti ritrovati in Virginia e nell'area della capitale federale degli Stati Uniti.

L'uomo, spiegano gli investigatori, avrebbe attratto le vittime attraverso alcuni siti di dating online, dando loro appuntamento sul web e incontrandole in alcuni motel. Qui le avrebbe uccise per poi nasconderle trasportandole via con dei carrelli del supermercato.

L'età delle donne ritrovate in questo modo vanno dai 29 ai 54 anni, e non si esclude che altre abbiano potuto fare la stessa fine. Anche nell'ultimo caso gli investigatori hanno appurato come Robinson sia stato l'ultima persona contattata dalla vittima tramite cellulare, dopo un appuntamento preso online.