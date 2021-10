La procuratrice che si occupa dell'inchiesta del caso "Rust" non esclude accuse penali

SANTA FAE - La procuratrice distrettuale del Nuovo Messico Mary Carmack-Altwies, che si sta occupando dell'incidente fatale avvenuto sul set di "Rust", ha affermato che potrebbero essere presentate delle accuse penali. «Tutte le opzioni sono sul tavolo» ha dichiarato. «Nessuno è stato escluso a questo punto» delle indagini. Fino a 100 persone erano presenti il giorno in cui l'attore Alec Baldwin ha accidentalmente sparato con una pistola, uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferendo il regista Joel Souza.

Presentando i risultati iniziali, lo sceriffo della contea di Sante Fe Adan Mendoza ha dichiarato che c'era «un po' di autocompiacimento« riguarda alla sicurezza sul set. Una prova fondamentale è il proiettile estratto dalla spalla di Souza. «Sospettiamo che siano stati trovati altri proiettili vivi sul set. Decideremo come sono arrivati ​​lì, perché erano lì, perché non avrebbero dovuto essere lì».

Gli inquirenti hanno recuperato 600 elementi di prova, tra cui tre armi da fuoco e 500 proiettili. «Penso che i fatti siano chiari» ha aggiunto Mendoza: «un'arma è stata consegnata al signor Baldwin. L'arma era funzionante e ha sparato un proiettile reale, uccidendo la signora Hutchins e ferendo il signor Souza». Lo sceriffo ha poi confermato che la pistola, prima che fosse data a Baldwin, era stata manipolata dall'armiere del film Hannah Gutierrez-Reed e dall'assistente alla regia Dave Halls.



Quest'ultimo, secondo un documento del tribunale reso noto mercoledì, ha dichiarato agli investigatori di non aver controllato tutti i colpi nella pistola prima di consegnarla alla star. È stato lui, come è noto, a gridare "cold gun", credendo che l'arma fosse sicura. Gutierrez-Reed, da parte sua, ha spiegato che le armi erano state messe al sicuro poco prima della scena della sparatoria, ma così non era stato per le munizioni.